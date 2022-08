Napoli Primavera, 2-1 al Cesena: decide il rigore di Marchisano al 90’

Dopo la sconfitta all'esordio del nuovo campionato, il Napoli Primavera di Frustalupi si rialza subito in casa battendo 2-1 il Cesena e conquistando i primi tre punti della nuova stagione.

Azzurrini che partono fortissimo con il gol di Spavone al minuto 12, un vantaggio rapido che certifica la superiorità territoriale mostrata in avvio. I cesenati rispondono con un paio di occasioni importanti prima dell'intervallo, ma Boffelli si salva sempre prima dell'intervallo. Nella ripresa il Napoli crede di poterla gestire ma al 77’ rischia la beffa quando Amadori segna lo splendido pareggio. Forcing finale per i padroni di casa che al 89’ trovano il rigore grazie a Marchisano: Iaccarino è freddo e preciso per il gol che vale la vittoria.