Napoli, corre il treno Champions: dopo 5 anni vincono tutte e 7 sorelle

Il Napoli vince a Genova e tiene salde le mani sulla corsa Champions, ma tutto il treno per l'Europa va veloce. Come riportato da Opta Italia, infatti, per la prima volta dalla giornata 25 della stagione 2016/17 (febbraio 2017) tutte le squadre che iniziavano il turno nelle prime sette posizioni della classifica di Serie A hanno vinto i rispettivi incontri.

LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen spinge Gattuso: «Continuiamo a combattere»

7/7 -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati