Napoli, la Champions a un passo: serve 1 punto (o il flop della Roma)

Reazione serviva e reazione c’è stata. Il Napoli asfalta il malcapitato Sassuolo, un largo quanto deciso 6-1 che avvicina gli azzurri di Luciano Spalletti a quello che era il primo obiettivo di questa stagione, la qualificazione in Champions League. Con i tre punti guadagnati oggi, infatti il Napoli consolida il 3° posto in classifica arrivando a quota 70 punti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan capolista, ma soprattutto a +4 sulla Juventus che rincorre, con tutte le avversarie impegnate domani.

E sarà impegnata domani anche la Roma, la prima delle inseguitrici che possono mantenere ancora matematicamente aperta la corsa Champions. Se i giallorossi non vinceranno domani contro il Bologna, per il Napoli sarà Champions ufficiale. Ma anche in caso di arrivo a pari punti, gli azzurri al momento possono sorridere vista la larga differenza reti. In ogni caso, a Mertens e compagni basterà guadagnarsi 1 punto ancora contro Torino, Genoa e Spezia per potersi prendere la qualificazione.