LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bel Napoli strappa via un punto da Anfield e torna a casa con il sorriso. La squadra di Carlo Ancelotti fa 1-1 in casa dei campioni in carica della Champions League e ora guarda con ottimismo all'ultima partita contro il Genk e soprattutto agli ottavi di finale che ora potrebbero essere raggiunti sia da prima che da seconda nel Girone di qualificazione.In questo momento, infatti, gli azzurri sono ancora secondi dietro al Liverpool ma c'è un solo punto a separare le due formazioni. A 7, ancora con sogni qualificazione, c'è invece il Salisburgo, vincente nell'altra gara del girone con un deciso 4-1 sul campo del Genk. Gli austriaci sognano di battere i campioni in carica di Klopp e sperare nella migliore differenza reti, così da avanzare al turno successivo.Al Napoli di Ancelotti, in questo momento, basterà strappare un punto anche nell'ultima gara contro il Genk per poter avere la certezza della qualificazione. Nell'ipotetico caso in cui azzurri, Reds e Salisburgo dovessero trovarsi tutti a 10 punti, Mertens e compagni sono sicuri del passaggio del turno grazie agli scontri diretti a favore: il Napoli ha infatti il vantaggio del risultato sia contro gli inglesi che contro gli austriaci.Liverpool 10Napoli 9Salisburgo 7Genk 1