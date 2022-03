Napoli in Champions, Inter campione: ecco la previsione del super computer

Come finirà la corsa scudetto? Chi sarà in grado di aggiudicarsi il tricolore? Mezza Italia si appassiona allo stadio o alla tv, ma dall'America arriva lo studio che prova a anticipare i tempi. Ci ha pensato in queste ore FiveThirtyEight, il portale di studio dati di Abc News che analizza tutti i numeri del calcio in giro per il mondo per provare a capire quale sarà l'esito di tutti i campionati.

Dopo l'ultima giornata di Serie A, i numeri sembrerebbero dare ragione all'Inter: secondo le previsioni, infatti, sarebbero i nerazzurri a vincere il campionato a quota 82 punti, al secondo posto invece i cugini rossoneri del Milan a quota 77. Appena più indietro il Napoli di Luciano Spalletti che resterebbe a quota 75 punti (quindi 15 punti su 27 nelle ultime nove giornate) che anticipa la Juventus, quarta, a quota 70. Nessuna sorpresa per la retrocessione: Salernitana ultima, dietro Genoa e Venezia che scenderebbero in Serie B.