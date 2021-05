Napoli, l'assist arriva dalla Uefa? Coppe a rischio per Juve e Milan

Nella animata corsa alla Champions League che caratterizzerà le ultime settimane di campionato in giro per l'Europa, a sconvolgere i piani di tutti potrebbe essere la Uefa. Secondo quanto riportato da Espn in queste ore, infatti, negli ultimi giorni la Uefa ha avuto contatti con i club fondatori della Superlega ormai fallita, trovando un accordo per una penalità di minor entità e la volontà di non andare avanti con la creazione del campionato d'élite.

Nessuna conseguenza grave, dunque, per i club inglesi e per l'Atletico Madrid, pronti subito a fare un passo indietro. Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan e Inter, invece, non avrebbero trovato un accordo e rischierebbero l'eliminazione dalle coppe europee per i prossimi due anni. I nerazzurri di Conte, freschi vincitori dello scudetto, sarebbero comunque vicini all'intesa con la Uefa per una penalità più lieve, ma l'esclusione dalle Coppe aiuterebbe in questo momento Atalanta, Napoli e Lazio, in corsa per un posto in Champions League.