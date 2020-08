Una iniziativa importante quella promossa dalla Uefa e adottata da tutti i club che giocheranno ancora in Champions League e in Europa League in questo finale di stagione. La campagna «Thank you», per cui tutte le squadre impegnate apporranno sulla propria maglia da gioco una toppa con la parola «grazie», scritta ovviamente nella lingua del Paese di appartenenza.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Osimhen alla tv: «Guarderò la gara con il Barça»

Anche il Napoli di Gennaro Gattuso prende parte alla splendida iniziativa per ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati in prima persona a combattere la pandemia di coronavirus che ha toccato anche il calcio e in generale lo sport europeo. A poche ore dall'importante sfida col Barcellona del Camp Nou, il club ha pubblicato la nuova maglia sul proprio sito ufficiale: l'articolo in edizione limitata è già disponibile anche presso gli Official Store e il Web Store del club.



Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA