Il sorteggio con il Milan non fa impazzire Luciano Spalletti, che avrebbe evitato italiane, ma gran parte del tifo napoletano sa che sulla carta le cose potevano andare anche peggio. Da ieri, per una volta, il sorteggio sembra non aver fatto disperare i tifosi azzurri, trepidanti per la doppia sfida con i rossoneri che diventerà tripla ad aprile se si aggiunge il campionato.



Perché non sognare di passare il turno? «Giochiamo contro una squadra che ha scritto la storia della Champions League, ma perché non crederci?» le parole di Marco D’Amore, l’attore volto noto ai napoletani per i ruoli sul grande e piccolo schermo e per quell’amore azzurro mai nascosto. «E poi se non si sogna nello sport, dove si deve sognare? Poi starà alla squadra di Spalletti che si giocherà le proprie chance in campo come ha sempre fatto». Un sorteggio benevolo per lo scrittore Maurizio de Giovanni: «Perché poteva andarci anche molto peggio. Le altre, sulla carta, sono tutte ancora più forti del Milan.

Sognare la finale? Qui si sogna da inizio anno, mica dal sorteggio» dice con il sorriso. «La sfida incrociata con un’italiana mi preoccupa: ci conoscono meglio e soprattutto hanno qualche stimolo in più che le altre non avrebbero avuto, derivante dalla distanza in campionato. Ma prendiamo quanto di buono c’è. Magari in altre occasioni avremmo pescato il Manchester City con il ritorno in Inghilterra, invece stavolta potremmo anche giocare il fattore Maradona».

L’entusiasmo non lo nasconde il comico Peppe Laurato: «Per me è il sorteggio migliore. E poi abbiamo una possibilità forte di portare una italiana in finale di Champions». Che magari può essere proprio il Napoli. «Sì, quest’anno in Europa abbiamo fatto male a chiunque. Gli anni scorsi chiedevamo a San Gennaro di metterci la sua mano, stavolta sono anche gli altri a doversi preoccupare».



Istanbul è lì che aspetta, ma non sarà facile: «In Turchia possiamo arrivarci, ma chi pensa già alla finale è fuori strada» avverte l’ex pallanuotista Franco Porzio. «C’è da dimostrare in campo ai quarti e poi eventualmente anche in semifinale. Non sarà facile. Il Milan è forte ma il Napoli se la gioca. Però, attenti: il campionato non vale nulla, si azzererà tutto». Dello stesso avviso anche l’attore Germano Bellavia: «È giusto immaginare di arrivare in fondo ma per me quella con il Milan può essere anche trappola perfetta: in campionato abbiamo vinto ma ci hanno messo in difficoltà. Quando giochi contro Real o City quasi non hai la responsabilità di dover passare il turno, ora invece quasi c’è. Guai a sottovalutarla: possiamo sognare la finale, ma bisognerà giocarsi tutto in campo».