Napoli, questa Champions vale oro: già 50 milioni per De Laurentiis

Tre vittorie, nove punti, tredici gol. I numeri del Napoli in Champions League impressionano tutti, ma impressionanti sono anche i conti che fanno sorridere le casse della società di Aurelio De Laurentiis: per ogni partita vinta, infatti, il Napoli ha messo insieme già 8 milioni e mezzo di euro (oltre 2 e mezzo per ogni successo), una cifra importantissima che poi potrà anche essere ampliata, con gli azzurri che sono appena al giro di boa e con tre gare da giocare ancora nel girone.

C'è vita nelle casse azzurre: i primi 15,5 milioni sono stati incassati al momento della conquista della partecipazione in Champions League, attraverso il gran campionato dello scorso anno. Altri 18 milioni e mezzo arrivano al Napoli attraverso il ranking storico che gli azzurri si sono guadagnati anche negli ultimi anni. Da suddividere ancora il market pool: 4 milioni sono stati già pagati agli azzurri, almeno altri 2,5 arriveranno nella seconda parte della competizione anche in base ai risultati. In totale, dunque, il primo spicchio di Champions è valso per il Napoli 49 milioni di euro, cifra importante che garantirà al club nuove forze ed energie da reinvestire nel suo futuro.