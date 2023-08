Napoli, Cheddira come Caprile? Lo attende il Frosinone

Il Napoli pronto a ripetere l'affare Caprile. A luglio il club azzurro aveva acquistato il portiere dal Bari - club di famiglia - girandolo subito in prestito all'Empoli, ora si potrebbe ripetere con Walid Cheddira, attaccante dei pugliesi.

Il calciatore del Bari, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere acquistato proprio dagli azzurri per poi essere mandato in prestito altrove. C'è il Frosinone pronto a dare l'ok per l'attaccante che così giocherebbe in Serie A.