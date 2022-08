Napoli, il Chelsea ha le mani su Slonina: ora può liberare Kepa

Il Chelsea è un passo dall'acquisto del giovane portiere americano Gabriel Slonina. Il classe 2004, secondo quanto riportato da Sky UK, è pronto a dire sì ai Blues e trasferirsi a Londra per fare il salto in Europa: il Chelsea e i Chicago Fire hanno l'accordo praticamente totale per un affare di mercato che interessa da vicinissimo anche al Napoli.

Con l'arrivo del giovane americano a Londra, infatti, si può liberare lo slot che il Chelsea ha occupato con Kepa: il portiere spagnolo è in orbita Napoli e nelle ultime ore gli azzurri hanno accelerato per portarlo alla corte di Spalletti. Slonina sarà il vice di Mendy a Londra, mentre Kepa finirà al Napoli in prestito, almeno per la prossima stagione.