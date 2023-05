Napoli, è Nando è il barbiere dei campioni: creste, meches e tinte colorante

Un tocco di originalità anche nell’acconciatura. I calciatori del Napoli hanno voluto festeggiare anche così la vittoria dello scudetto. E a occuparsi del taglio più stravagante ci ha pensato Nando Quaranta, barbiere di fiducia degli azzurri e non solo. Ha 33 anni e oramai da più di 15 anni è specializzato nelle acconciature maschili. «Ho iniziato facendo la gavetta in un negozio a Sant’Antimo e dal 2015 mi sono messo in proprio, aprendo anche una seconda sede ad Aversa», racconta Nando.

Poi sono arrivati i calciatori. «È stato Insigne il primo a venire da me tramite suo fratello che me lo ha presentato.

E così via sono entrato in contatto con i giocatori del Napoli e della Nazionale». A partire da Verratti che lo ha inserito anche nel mondo del Psg. «Sono tornato da poco da Parigi sono sono stato per tagliare i capelli a Fabian Ruiz».

Si è divertito in questi anni a trovare sempre l’ispirazione giusta per il taglio più originale. «Con Insigne mi sono divertito più di tutti, gli ho anche fatto i capelli platinati dopo un’estate. È un mio cliente affezionato, basti pensare che da quando è andato in Canada ha già cambiato 2 o 3 barbieri lì, non riesce a trovare quello giusto. Sono sempre io il suo barbiere di riferimento e quando torna da queste parti mi chiama e corro subito da lui per una sistemata ai capelli».

Da un capitano all’altro, e infatti anche Giovanni Di Lorenzo è un suo cliente abituale. «Mi sono occupato della sua acconciatura anche il giorno del matrimonio e adesso mi ha chiesto di fargli una punta di blu per festeggiare lo scudetto vinto con il Napoli». Insomma, con i calciatori Nando riesce sempre a creare un rapporto di amicizia e grandissima fiducia.

Nando, 33 anni, nel 2015 ha partecipato al “barber match”, aggiudicandosi il premio di vincitore assoluto. Un trofeo che gli ha consentito di vincere una borsa di studio per volare a Rotterdam. Nel 2017 ha vinto anche i campionati intercontinentali di Kiev, così come si è laureato campione nel 2018 ai mondiali a Parigi.