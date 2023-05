Napoli, chi sarà il nuovo allenatore? In prima fila Italiano e Thiago Motta ma il sogno è Conte

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Luciano Spalletti? Dopo la cautela dei giorni scorsi, da oggi Aurelio De Laurentiis inizierà a farsene una ragione. E comincerà a pensare al futuro: Vincenzo Italiano o Thiago Motta, le scelte più semplici. Ma anche Antonio Conte lo intriga. Ma è presto, anche se nel 2018 Sarri disse molto di meno per ritrovarsi Ancelotti nella sede della Filmauro.

L'altro nodo riguarda Cristiano Giuntoli: perché De Laurentiis ha posto una serie di veti al suo diesse. Può andar via, in sintesi, ma non può andare alla Juventus né tornare a lavorare con Sarri alla Lazio (dove va via Tare). Ma può convivere da separato in casa con il direttore sportivo? Un passo alla volta. Intanto, della vicenda si occupa l'ad Andrea Chiavelli.