Kvaratskhelia, gol su penalty: sarà lui il rigorista del Napoli?

Il campionato sta per tornare ma uno degli interrogativi di questo avvio di stagione non ha ancora trovato una soluzione: chi è il rigorista del Napoli? Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, si sono alternati dal dischetto diversi azzurri e con diverse fortune: Zielinski ha fatto il bello e cattivo tempo, Politano ha sempre sorriso mentre Osimhen non è stato freddo contro il Liverpool come lo era stato durante l’estate in ritiro.

Ecco perché per Luciano Spalletti il dubbio ancora c’è: «Decideremo di partita in partita» ha ammonito il toscano qualche mese fa «Poi in partita vanno valutate diverse situazioni». Vero, perché contro i Reds sarebbe stato impossibile impedire la realizzazione proprio a Osimhen, autore fin lì di una prestazione praticamente perfetta. Eppure i dubbi non aiuteranno, soprattutto nel proseguo DeLa stagione che sta per ripartire.

Con la Georgia, ieri sera, Kvicha Kvaratskhelia ha mandato un messaggio: ci sono anche io. E lo ha fatto siglando gol da rigore il primo gol della sua nazionale contro Gibilterra. Sono 4 i rigori tentati in tutta la carriera per Kvara, solo uno è stato sbagliato. L’azzurro con più tentativi è proprio Victor Osimhen: undici tiri dal dischetto e tre errori, due di questi arrivato prima di Napoli tra nazionale e club. Dietro di loro l’affare Matteo Politano: 9 rigori in carriera per l’esterno azzurro con soli due errori e mai a Napoli.

Ha sbagliato a Glasgow anche Piotr Zielinski, ma quello del polacco è stato il primo errore - su quattro tentativi - in carriera. Non li ha mai tirato in azzurro Hirving Lozano, ma il messicano in passato non si è negato al dischetto: 6 gol su sette tentativi dagli 11 metri. Anche il neo azzurro Giacomo Raspadori ha un ottimo score (7-2) ma messo insieme prima dell’arrivo in prima squadra a Sassuolo. L’unico calciatore della rosa di Spalletti in passivo dagli undici metri è Giovanni Simeone: l’argentino ha segnato un solo gol su quattro tentativi. Difficile che possa riprovarci a Napoli.