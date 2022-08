Napoli, acquistato Cholito Simeone e anche Ndombele è in arrivo

Acquistato Simeone, il Napoli ha chiuso l'accordo con il Verona: prestito a 3 milioni con diritto di riscatto. L'obbligo a 12 milioni scatterà solo se si verificheranno molte condizioni, dalla qualificazione in Champions, al numero di presenze, al 25 gol a stagione. Stamattina il centravanti argentino sosterrà le visite mediche a Roma per firmare poi il contratto con il Napoli, l'ingaggio sarà di 1.7 milioni. Il club azzurro poi provvederà al tesseramento per avere l'attaccante in tempo utile per la sfida di lunedì sera al Bentegodi contro il Verona. Il Cholito è l'alternativa a al centravanti nigeriano Osimhen, dopo che Petagna è passato ufficialmente al Monza: prestito da 2.5 milioni con obbligo di riscatto, operazione complessiva da 14 milioni di euro.



Napoli scatenato sul mercato, il direttore sportivo Giuntoli segnalato ieri a Parigi per la trattativa Fabian Ruiz-Navas con il Psg, ci sono due questioni da risolvere: l'accordo da raggiungere sul costo dello spagnolo e l'ingaggio del portiere. Il direttore sportivo azzurro ha anche incontrato gli agenti di Ndombele: con il Tottenham è stato già trovato per grandi linee l'accordo per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista e va ora trovato quello con il calciatore sull'ingaggio. Passi avanti, quindi, molto importanti con il Tottenham e ora il centrocampista francese di origini congolesi, 25 anni, è decisamente in vantaggio su tutti gli altri. Quella che era un'idea ha preso decisamente forma. Ndombele, come Lo Celso, Winks e Reguilon, non rientra nei piani tecnici di Conte e una prospettiva come quella di Napoli è di gradimento vista anche la partecipazione alla prossima Champions League. Ora Ndombele ha staccato nella corsa, più indietro Barak, che è finito anche nel mirino della Fiorentina, e di Nandez del Cagliari e Szoboszlai del Lipsia ma la valutazione è alta si parte da 25 milioni).





Napoli e Sassuolo in contatto continuo in questi giorni per arrivare alla quadratura del cerchio e colmare la distanza che ancora esiste tra la domanda e offerta e sulla quale si è lavorato dopo il primo incontro che avvenne tra i due club in Abruzzo: il centravanti vuole trasferirsi in maglia azzurra e il suo manager Tinti lo ha detto a più riprese all'ad neroverde Carnevali. C'è ancora da trovare l'intesa tra i due club, il discorso andrà avanti alla ricerca del punto di convergenza tra le due parti. Raspadori sarebbe un rinforzo importante per Spalletti che potrebbe impiegarlo in più ruoli dell'attacco, un jolly che potrebbe consentire al tecnico di affidarsi sia al 4-3-3 che riproporre il 4-2-3-1 della scorsa stagione. E il Napoli rappresenterebbe una piazza importante per l'attaccante nel giro della nazionale di Mancini.



Tra Napoli e Psg la trattativa è doppia, oltre a quella per Fabian Ruiz va avanti anche quella per Navas. Il club azzurro vuole provare a prendere il portiere costaricano che, chiuso da Donnarumma, vorrebbe giocare altrove per avere più spazio in vista dei Mondiali a novembre. Il nodo principale è rappresentato dall'ingaggio alto di Navas, una soluzione è la la partecipazione del Psg, il club azzurro ci sta lavorando per provvare ad arrivare alla fumata bianca.