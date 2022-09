Napoli, che lacrime per Simeone: «Ho sognato questo momento»

«Da quando ho 14 anni ho il sogno di giocare la Champions e me lo sono tatuato sul braccio, sono partito dal basso e dodici anni dopo sono qua». Un viaggio lunghissimo che si conclude con un gol, come spesso accade quando c'è di mezzo Giovanni Simeone: «Ringrazio anche quelli che non credevano in me. È stato emozionante stasera, tutti cantavano il mio nome, questi tifosi ti fanno sentire che puoi dare qualcosa in più. Io lo sapevo, me lo sentivo, ero pronto e volevo un’occasione. L’ho avuta e non ho sbagliato».

«Adesso pensiamo alla bella notte che abbiamo vissuto tutti insieme, vincere contro una squadra così forte significa tanto e ci fa crescere» ha aggiunto l'attaccante argentino, all'esordio in Champions League questa sera. «Prima delle partite chiamo sempre mio padre, mi ha detto che potevo dare una mano in campo e l’ho fatto. Continuerò a chiamarlo tutte le volte».