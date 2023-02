La Napoli del Cholito Simeone: «Scudetto? Ricordo mio padre»

«Napoli è diversa. Questo club rappresenta la storia dell'Italia, la storia di Diego Maradona. È un piacere per me giocare qui» dice Giovanni Simeone, l'uomo in più del Napoli di Luciano Spalletti che parla ai microfoni di Sky Sports UK «Non è solo il club, è tutta la città. Tutti sono fan qui. Tutti parlano di calcio, tutti respirano calcio. I napoletani sono simili agli argentini. Parliamo allo stesso modo. Abbiamo gli stessi gesti. Sembra di stare a casa».

Una stagione alle spalle di Osimhen. «Non è facile sapere che non sei titolare. Quando l'allenatore mi dice che sarò in panchina è difficile per me, ma mi preparo sempre come se stessi giocando dal primo minuto. Devo essere pronto a tutto. La vita è così, devi essere pronto per i momenti che hai» ha spiegato l'argentino «Ho cominciato a studiare, mi sono detto: se è importante per i portieri studiare gli attaccanti, allora deve essere importante per gli attaccanti studiare i portieri. Ora studio molto i portieri avversari perché è importante che gli attaccanti conoscano il comportamento dei portieri quando tirano. Scrivo tutto nel mio quaderno personale».

«Sono nel momento migliore della mia carriera, ma posso fare ancora di più» ha continuato l'argentino nella sua intervista. «Per ottenere lo scudetto dobbiamo essere pronti in ogni partita. Mio padre dice qualcosa che ho sempre cercato di ricordare: partido a partido. Dobbiamo essere preparati per ogni partita, pronti a tutto, perché ogni tre punti contano. In Champions vale lo stesso: possiamo giocare contro qualsiasi club, siamo pronti a giocare contro chiunque. È difficile dire se vinceremo o meno. Ma siamo pronti. La Champions League è davvero importante per me. Voglio essere lì a giugno».