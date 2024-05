Napoli, torna Christian Maggio a Castel volturno: Osimhen e Zielinski si allenano a metà

Questa mattina a Castel Volturno gradita visita di Christian Maggio, l'ex terzino del Napoli che ha salutato Francesco Calzona, la squadra e lo staff azzurro che ben conosce. L'ex terzino e anche capitano indossava la maglia azzurra durante la permanenza di Calzona da vice di Maurizio Sarri.

Nel frattempo, la squadra si allena in vista dell'ultima partita della stagione, da giocare allo Stadio Maradona contro il Lecce domenica.

Mario Rui e Rrahmani hanno svolto ancora lavoro personalizzato in palestra. Per Osimhen e Zielinski, invece, allenamento personalizzato in campo.