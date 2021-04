Napoli, ci sarà la fila per Vazquez: anche United e Chelsea sullo spagnolo

I 30 anni che compirà a luglio non sembrano essere affatto un problema di mercato per Lucas Vazquez, l'esterno del Real Madrid che lascerà la Spagna a fine stagione. Nonostante la continuità trovata con Zidane in questa stagione, lo spagnolo ha il contratto in scadenza e non lo rinnoverà, per questo sembra essere finito nel mirino di tanti club europei come anche il Napoli.

Per gli azzurri e per Giuntoli, però, non sarà facile aggiudicarsi il parametro zero visto che la sua condizione contrattuale fa gola a motli: secondo The Sun, il nome di Vazquez nelle ultime settimane è finito anche sul taccuino di Manchester United e Chelsea in Premier League. Oltre agli interessi del Napoli, da registrare anche quelli del Valencia o del Bayern Monaco, sempre attento ai calciatori in scadenza.