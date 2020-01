LEGGI ANCHE

«Ciciretti ha espresso la volontà di venire ad Empoli, con ildobbiamo approfondire e lo faremo nei prossimi giorni, non posso dire più di questo». Così Fabrizio Corsi, presidente di un Empoli che guarda a Napoli per rinforzarsi e trovare la giusta marcia in campionato. Occhi su Amato Ciciretti che si allena ancora a Castel volturno in attesa della sua occasione lontano dall'azzurro. «Dobbiamo verificare chi ha la volontà di fare un'esperienza con noi, molti sono delusi dal fatto di non poter andare in Serie A».Dopo le ultime due stagioni negative, quindi, il romano potrebbe rilanciarsi in Toscana. «Se Ciciretti desse quello che diede altre anni fa, ci tornerebbe molto utile», ha continuato Corsi a Radio Punto Nuovo. «Da qui a trovare la formula giusta con il club diservirà qualche giorno, ma potremmo anche non riuscire ad accordarci».