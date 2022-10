Napoli nella storia calcio italiano: 5 vittorie europee come Capello

La vittoria contro i Rangers Glasgow fa sorridere il Napoli di Luciano Spalletti, ma non sono solo i tre punti conquistati a fare la differenza. Come riportato da Opta Italia, infatti, quello di stasera per Simeone e compagni è un vero e proprio record da ricordare: infatti il Napoli è la terza squadra italiana a vincere tutte le prime 5 partite nella fase a gironi di un'edizione della Champions League, dopo il Milan 1992/93 con Fabio Capello alla guida e la Juventus nel 2004/05, sempre con Fabio Capello.

