Napoli, "contratto" per Ciro Romeo: scatto post gara con De Laurentiis

Al termine del match contro il Sassuolo, simpatico scatto nel ventre del Maradona per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha pubblicato dai suoi social la foto spalla a spalla con Dries Mertens e soprattutto Ciro Romeo. «Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo» ha scritto il patron azzurro, in attesa di capire quale sarà il futuro dell'attaccante belga in scadenza di contratto a fine stagione.

Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…#ADL pic.twitter.com/UjH9vJVHX4 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022