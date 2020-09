LEGGI ANCHE

L'indiscrezione arriva dalla Spagna e avrebbe dell'incredibile: secondo quanto riportato da AS, il Manchester City ha bussato alla porta dell'per José Gimenez , il centrale difensivo uruguaiano dei Colchoneros, arrivando a offrire(più altri 5 in bonus) per portarsi subito in Inghilterra il calciatore.Una offerta faraonica che potrebbe cambiare anche il futuro mercato delvisto che il City è la squadra da settimane più vicina a Kalidou Koulibaly , per cui però on è mai arrivata a cifre così alte. Il calciatore dell'Atletico Madrid ha una clausola rescissoria dae difficilmente lascerà la Spagna, ma sedovesse arrivare all'uruguaiano allora il futuro dipotrebbe essere ancora in azzurro.