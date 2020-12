Un nuovo acquisto che può liberare un’occasione di mercato. Il Manchester City sulle tracce di Nicolas Tagliafico, l’esterno dell’aia che ha appena rinnovato il suo contratto con il club olandese con una particolare condizione: la possibilità di essere ceduto in caso di offerta di una big europea. Il City di Guardiola lo è a tutti gli effetti e per questo potrebbe andar via già a gennaio, lasciando libero il club inglese di cedere Oleksandr Zinchenko.

LEGGI ANCHE Napoli, Alonso è un'idea a sinistra: il Chelsea mette in vendita i terzini

L’esterno mancino del Manchester City è da sempre un’idea di mercato per Giuntoli e per il Napoli. Già due stagioni fa l’ucraino fu nelle idee del club azzurro e ora potrebbe rivelarsi una vera e propria occasione del mercato invernale. Utilizzato poco fin qui da Guardiola, Zinchenko - valutato circa 20 milioni di euro - può agire da terzino o anche da centrocampista sul lato sinistro del campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA