Napoli tra i club più fedeli della A: azzurri ultimi nella speciale classifica

Soltanto 30 calciatori utilizzati nell'ultimo anno. Una fedeltà senza pari - quasi - ma anche e soprattutto le idee chiare della società. Secondo quanto si evince dall'ultimo Studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport -, il Napoli è tra i club italiani che ha utlizzato il minor numero di calciatori diversi nell'ultimo anno solare: appena 30, esattamente come la Sampdoria e uno in meno rispetto all'Inter campione d'Italia. Un dato che conferma la continuità del club di Aurelio De Laurentiis attraverso le gestioni Gattuso e Spalletti. Genoa (50) e Spezia (49) le squadre che hanno utilizzato più calciatori in Serie A.