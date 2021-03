Giocare la palla all'indietro per poter attaccare in avanti. La fotografia sugli stili di gioco in Europa arriva dall'ultimo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che analizza il modo di interpretare il possesso palla dei vari club del continente. Al primo posto nella speciale graduatoria dei passaggi all'indietro c'è ovviamente il Manchester City di Pep Guardiola che mette insieme il 41,6% dei suoi passaggi, fotografia perfetta del gioco richiesto dall'ex Barcellona e Bayern Monaco.

Un possesso continuo anche quello richiesto da Gennaro Gattuso al suo Napoli: gli azzurri sono all'ottavo posto in Europa della speciale classifica con il 38,3 dei passaggi realizzati all'indietro. Come il Napoli anche il Real Madrid, un gradino più indietro, invece, c'è lo Spezia di Italiano, rivelazione della Serie A. Ad anticipare gli azzurri in Italia solo il Sassuolo (38,7) di De Zerbi - prossimo avversario in campionato -, un passo fuori dal podio completato da Chelsea e Arsenal.

