Napoli, l'entusiasmo della capolista: «E nessuno credeva in noi»

Aurelio De Laurentiis si gode il suo Napoli. Il presidente azzurro, a margine della presentazione del docufilm Sophia, ieri sera, ha parlato della stagione della sua squadra: «Sul Napoli non si parla, parlano i fatti. C'è una mia conferenza stampa dove ho detto: «Allestiremo una squadra grande, poi non ci ha creduto nessuno e invece». L'entusiasmo del presidente del Napoli e degli azzurri che hanno compiuto un capolavoro contro i campioni d'Italia e gli azzurri si sono goduti il trionfo, attimo per attimo: prima l'esultanza sotto lo spicchio del settore ospiti al Meazza con i 5mila napoletani e poi la festa negli spogliatoi. E i ragazzi di Spalletti con foto e commenti sui loro profili social hanno sottolineato tutta la loro soddisfazione per la grande vittoria di Milano, tre punti importanti che consentono agli azzurri di restare in testa alla classifica con l'Atalanta.

Giovanni Simeone, l'uomo del match, ha festeggiato nel tunnel di San Siro tra le pareti rossonere, una corsa tutto solo facendo l'aeroplanino: cliccatissimo il video con la gioa sfrenata del Cholito postato sui social dal Napoli. E poi la gioia nello spogliatoio con la foto di gruppo e la festa degli azzurri, video postato sul suo profilo instagram dal magazziniere Tommaso Starace in prima fila con Lozano, Kim, Mario Rui e Politano. Una foto l'hanno postata Simeone e Raspadori, i due attaccanti che Spalletti ha alternato nelle ultime partite in cui è mancato Osimhen nel ruolo di centravanti, hanno uno straordinario rapporto si abbracciano sorridenti negli spogliatoi del Meazza.

Felice anche Kvarastkhelia in una foto mentre abbraccia lo storico magazziniere azzurro Starace, «Una leggenda» scrive Kvicha. L'attaccante georgiano è stata ancora una volta tra i grandi protagonisti e tra i migliori in campo nel big match contro il Milan. Si è guadagnato il calcio di rigore che ha sbloccato la partita: messo giù in area di rigore da Dest che non è riuscito a tenerlo nell'uno contro uno, come non ci erano riusciti nel primo tempo Calabria e Kjaer, tutti e due ammoniti per entrate dure su di lui dopo essere stati saltati in dribbling. «Tre punti importanti. Bravi ragazzi, che prestazione di squadra. Ora è tempo di nazionale». Grande carica di Anguissa, salito decisamente di livello nel secondo tempo del Meazza e trascinatore dei compagni. «Una grande partita non si gioca, si vince», il suo commento sul profilo instagram e altre foto del trionfo al Meazza.

Un grande gruppo quello azzurro. «Buongiorno Napoli! Settimana da numeri 1. Anzi da #numberJuan. Miei compagni bravissimi», il post su instagram di Juan Jesus, uno dei più esperti, una presenza fondamentale sia quando gioca sia quando non viene impiegato. Finora una sola partita da titolare per lui contro lo Spezia, una prestazione molto positiva al fianco di Rrahmani e sempre un grande incitamento per tutti i compagni quando è rimasto in panchina come contro il Milan.

In campo al Meazza al centro della difesa c'era Kim e si è fatto sentire con i suoi interventi decisivi e l'urlo finale quando è riuscito a deviare in angolo il cross di Diaz nell'ultimo tentativo del Milan prima del fischio finale dell'arbitro Mariani. Un pilastro del reparto arretrato azzurro con Meret insuperabile tra i pali, sempre più un valore aggiunto per il Napoli. Kim su twitter ha postato un abbraccio con il portiere azzurro a fine partita, tra i due c'è una grande intesa sia dentro che fuori dal campo.

L'entusiasmo del gruppo azzurro, uno dei segreti di questo splendido avvio di stagione che vede il Napoli capolista dopo sette giornate in campionato a 17 punti in compagnia dell'Atalanta e nel girone di Champions League a punteggio pieno con 6 punti dopo due giornate. Lo ha sottolineato nel dopo partita Matteo Politano, a segno su rigore per la seconda partita consecutiva. «C'è stato da subito grande entusiasmo, quest'estate c'erano tante chiacchiere per la partenza di tanti calciatori forti ma ci siamo messi a testa bassa con l'allenatore senza mollare di un centimetro», le parole dell'ex interista a segno contro il Milan su rigore, come a Glasgow contro i Rangers. Vittoria di grande carattere del Napoli e segnale di maturità: «Serate come queste servono per capire le proprie potenzialità. Un grandissima vittoria, orgoglioso di noi», ha scritto Di Lorenzo, su instagram.