Brutte, peraltro previste, notizie per Napoli, al 98esi mo posto per qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore. Peccato che questa graduatoria non tenga conto della squadra di calcio, ovvero di quanto un gruppo di uomini possa aiutare un popolo a vivere meglio.

È il caso di Napoli e del Napoli, appunto. Non c'entra la vecchia e superata teoria dell'oppio dei popoli. In questi mesi Spalletti e i suoi ragazzi, dopo un'estate difficile a causa delle partenze dei big che avevano disorientato e preoccupato la tifoseria, sono riusciti a riempire lo Stadio Maradona e riaccendere l'orgoglio dei napoletani. Proprio quello che questo allenatore che viene dalla terra toscana voleva.

Anche se Maradona non c'è più si vive una situazione analoga a quella che lui e i suoi compagni seppero creare. E la qualità della vita, almeno quando gioca il Napoli, nettamente migliora. C'è un punto di contatto tra i magnifici anni Ottanta, che resteranno per sempre nel nostro cuore anche se il nuovo Napoli dovesse vincere altrettanto e magari di più. Ed è rappresentato dai solidi progetti societari che allora Ferlaino e adesso De Laurentiis hanno messo in campo.

Ferlaino, dopo anni di stenti con il concreto rischio della retrocessione in B, prese Maradona e altri giocatori di valore ma soprattutto creò una validissima struttura societaria, affidandola prima ad Allodi e Marino e poi a Moggi e Perinetti, con il supporto di un consiglio di amministrazione formato dai migliori imprenditori e professionisti della città. De Laurentiis ha un Cda familiare, come è noto, e nel ristrettissimo gruppo dirigenziale non ha inserito nuove figure. Ma ha dato un importantissimo segnale di svolta alla sua tifoseria e in generale al calcio italiano, dimostrando che un'altra strada è possibile, con investimenti studiati, da Kvara a Raspadori. E il premio è il primo posto in serie A, la più bella delle classifiche.