Napoli, finalmente clean sheet: porta inviolata dopo tre mesi

L'ultima volta a inizio febbraio, sempre in trasferta contro il Venzia, stavolta a Torino il Napoli torna a tenere inviolata la porta difesa di David Ospina. Per il portiere colombiano è la 12a volta in campionato senza subire gol nelle sue 29 presenze guadagnate in campionato. Altri due clean sheet erano arrivati invece con Alex Meret tra i pali.

Quella del Napoli, dunque, torna ad essere la seconda miglior difesa dell'intera Serie A, in compartecipazione con l'Inter e in attesa che domani scenda in campo il Milan (che ha subito un gol in meno). Prima di oggi a Torino, erano state 11 le partite consecutive in cui la difesa guidata da Kalidou Koulibaly aveva subito gol in campionato.