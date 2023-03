Meret, cinque gare senza subire gol: vuole allungare la striscia

Meret non ha mai preso gol a febbraio, le ultime quattro partite di campionato e quella di Champions League contro l'Eintracht Francoforte le ha chiuse senza incassare reti e vuole allungare la serie positiva. L'ultimo a fargli gol fu El Shaarawi della Roma al minuto numero 75 del match vinto per 2-1 dagli azzurri al "Maradona". Quindi da allora, senza considerare i recuperi il portiere del Napoli non ha incassato gol da 465 minuti cioè per cinque partite intere più l'ultimo quarto d'ora del match giocato a Fuorigrotta contro la formazione di Mourinho.

Una stagione fantastica del portiere azzurro che in estate sembrava in bilico e che è rimasto rinnovando il contratto con il club azzurro e sta disputando la migliore stagione in assoluto della sua carriera: ha giocato tutte le partite le 24 di campionato, le 7 di Champions League e quella di coppa Italia contro la Cremonese e le sue prestazioni sono state sempre al top. Meret è il portiere meno battuto della serie A con 15 gol al passivo, nei campionati top club d'Europa solo il Barcellona ha subito meno reti, 7.