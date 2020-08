Ultimo aggiornamento: 19:14

«I posti assegnati allo Stadio Patini per seguire gli allenamenti del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro sono esauriti». Con questa nota diramata dal proprio sito ufficiale, il club azzurro ha avvisato i propri tifosi presenti in Abruzzo che le possibilità di partecipare agli allenamenti aperti concessi in questi giorni di ritiro sono già andate esaurite.Già da ieri mattina, infatti, era possibile per i tifosi prenotare il proprio segnaposto per accedere allo stadio Patini di Castel di Sangro per uno degli allenamenti aperti della squadra di Gattuso in ritiro. In poche ore, però, tutto è andato esaurito e fino al 4 settembre, ultimo giorno di permanenza della squadra.