© RIPRODUZIONE RISERVATA

Careca, Carnevale, Bagni, De Napoli, Taglialatela, e ancora Mertens e Ghoulam. E' un Club Napoli grandi firme quello di Campobasso. Quasi 160 km da Napoli, oltre 200 da Roma. Ma caput mundi per la sua vicinanza al Napoli e alle iniziative della squadra partenopea. E così scopri che, grazie anche alla passione delle maglie storiche del presidente Domenico Mei, oltre mille che accompagnano tutti gli eventi del club, un po' tutti i calciatori della vecchia e nuova generazione sono soci onorari di un club che in venti anni di attività, dodici di affiliazione all'Associazione Italiana Napoli club di Saverio Passeretti, ha fatto passi da gigante. "Abbiamo un centinaio di soci e siamo l'unico club riconosciuto sul territorio molisano" commenta con orgoglio il presidente Mei.Bandiera di 70 mq allo stadio san Paolo, striscione di appartenenza presente un po' in tutti gli stadi d'Europa grazie a qualche socio che gira il mondo assieme al Napoli. e soprattutto tante attività. Una su tutte quella organizzata d'estate assieme al Club Napoli Isola d'Ischia. "Ospitiamo per una settimana le vecchie bandiere del Napoli e non solo. L'ultimo in ordine di temp è stato André Cruz. Ed è sempre l'occasione per parlare di noi, del Napoli, della storia e del futuro. All'inaugurazione della sede di Campobasso il padrino è stato Diego Armando Maradona junior". Il sito di napolipassion.com è una vera e propria storia nelle amicizie celebri del sodalizio molisano presente anche nella solidarietà di Campobasso con tante iniziative di carattere sociale.