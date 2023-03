«Nola partenopea», ultimi preparativi per l'inaugurazione del Napoli Club

Dopo oltre 20 anni torna a Nola il Napoli Club. Si chiamerà Nola Partenopea e sarà in pieno centro storico, corso Tommaso Vitale 134. Dodici i soci fondatori, accomunati dalla passione per la maglia azzurra ed in particolare per Diego Armando Maradona. Professionisti, commercianti, imprenditori che hanno scelto come presidente il commercialista Enrico De Falco. «Spesso e volentieri parlavamo della possibilità di riaprire un Club Napoli a Nola - spiega De Falco - Visto questo Napoli stellare, non potevamo più attendere e finalmente realizzeremo un sogno, sperando di festeggiare subito quel traguardo che manca da tanto tempo».

Taglio del nastro domenica 5 febbraio alle ore 18. Nell'occasione sarà presentato anche il libro di Arturo Minervini Napoli vista Marek. Il nuovo club è affiliato all'Associazione Italiana Napoli Club.