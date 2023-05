Scudetto Napoli, pronta la festa anche in Parlamento

Lo scudetto del Napoli arriva anche in Parlamento. come in città da diverse settimane, ormai, anche a Montecitorio infatti i parlamentari tifosi azzurri presenti si preparano a celebrare il tricolore della squadra di Luciano Spalletti, ormai a un passo dopo 33 anni dall'ultimo titolo e dopo una stagione da assoluti protagonisti in campionato.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il Napoli Club Parlamento presente sarebbe pronto a una sorpresa in Aula al momento della aritmetica certezza dello scudetto. C'è chi scommette su un blitz con maxi striscione da srotolare o semplicemente in un coro celebrativo in onore della squadra azzurra. «Ma dipenderà dai lavori d'Aula», le parole di un deputato iscritto al Napoli Club, associazione che raccoglie supporter azzurri bipartisan. Nei prossimi giorni sarebbe anche prevista una visita del Napoli Club Parlamento al centro sportivo di Castelvolturno e un incontro con la dirigenza del club azzurro.