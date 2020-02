© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benvenuti sulla nave dei tifosi. Quella che nel pomeriggio di campionato o Champions lascia Ischia e Procida destinazioni Pozzuoli per poi ripartire a mezzanotte destinazione le isole. «Fare il tifoso da un isola è un salasso - racconta, presidente deldedicato a Gennaro Schiraldi - Il club è nato cinque anni fa in seguito alla scomparsa di un nostro amico. Siamo una cinquantina ma organizziamo trasferte al San Paolo anche per duecento persone quando la partita richiama. La nave diventa un luogo ove parlare del Napoli e dei suoi risultati, belli o brutti che siano».L'organizzazione è svizzera. Partenza, arrivo a Pozzuoli, trasferimento, biglietto. E poi si ritorna a casa. «Solo la nave - aggiunge Parascandola costa venti euro per l'extra notturno. Poi aggiungiamo il trasferimento, il panino e quant'altro. Fortunatamente organizzare i bus ci ha permesso di facilitare l'accesso allo stadio delle famiglie e ci sono molti bambini che partono con noi. Prima partivamo con gli scooter e, tra parcheggio, biglietto per i ciclomotori e altro il costo era altissimo. Ora ci siamo organizzati ma, nonostante tutto seguire il Napoli è un costo alto». Ma d'estate tutto cambia. Le tre sale di via Monsignor Scotto Pagliara, al centro dell'isola diventano uno stadio per tutti, procidani e turisti. «Guardiamo le partite assieme ed è sempre una festa». Come le tante partecipazioni benefiche oppure le feste. Quella per i cinque anni, grazie a Massimo Sparnelli ed a Tla è diventato un happening con la partecipazione di Gaetano Fontana, tecnico protagonsita del Napoli che fu. «Ma noi ci saremo sempre. Procida avrà un posto in prima fila al San Paolo».