Torna, per la diciassettesima stagione «Extra - Time Zona Napoli», il programma dell'Associazione Italiana Napoli Club presieduta da Saverio Passaretti. In studio ogni settimana calciatori, dirigenti, esperti, giornalisti per analizzare la stagione del Napoli. Si comincia dall'Europa League con l'analisi di Rijeka-Napoli. Per la terza stagione di seguito la trasmissione sarà condotta da Dario Santoro. In onda ogni venerdì sera alle 21 su Tv Luna Sport (canale 114 digitale terrestre Campania) e alle ore 23 su Tv Luna (Canale 14 digitale terrestre). Ospiti della prima puntata l'allenatore Paolo Specchia, l'avvocato Tommaso Mandato ed Enzo Famiglietti. In redazione Mario Passaretti.

