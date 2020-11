Una brutta notizia in casa Napoli: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, è stato squalificato dalla Uefa per il prossimo turno di Europa League, a seguito di una condotta antisportiva riconosciuta dal massimo organo calcistico continentale.

I fatti incriminati si riferiscono all'incontro disputato il 29 ottobre scorso in Spagna in casa della Real Sociedad, incontro vinto dagli azzurri di Gattuso per 1-0. Il dirigente del Napoli non sarà dunque al San Paolo per la prossima partita in programma contro il Rijeka, quarta gara del Girone F di Europa League, in programma giovedì 26 novembre alle ore 21.

