Napoli, collezione Maradona: in vendita da oggi a 220 euro

Come annunciato sui social negli ultimi giorni, è stata svelata oggi attraverso i canali ufficiali del Napoli la nuova collezione D10S, una nuova creazione dedicata al mito di Diego Armando Maradona che arricchisce la serie di iniziative dedicate ai tifosi. Tutto lo streetwear sarà disponibile in vendita per i tifosi da oggi, sul Web Store Ssc Napoli, sull’ Amazon Brand Store, negli OfficialStore Ssscn ed in una selezionata rete di rivenditori.

La collezione è stata realizzata in collaborazione con EA7 - il marchio che da inizio stagione accompagna il club di Aurelio De Laurentiis dentro e fuori dal campo -, una Special Edition che presenta tuta e felpa in due varianti colori, blu e azzurra. Come confermato dal club, in occasione del match di oggi Napoli-Fiorentina i calciatori azzurri indosseranno la Top Tuta D10S all’entrata in campo. Il prezzo va dai 180 euro della felpa ai 220 della tuta al completo.