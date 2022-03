Napoli, ecco la felpa per Maradona: spunta la collezione da 180 euro

È spuntata in queste ore su Amazon il primo prodotto ufficiale creato da SSC Napoli e EA7 per Diego Armando Maradona. La nuova Collezione D10S mette insieme la partnership azzurra con il noto marchio di moda e l'amore per l'ex Pibe de Oro, scomparso a novembre del 2020. Dallo store ufficiale del Napoli su Amazon è possibile ammirare quello che è il primo prodotto realizzato: una felpa con cappuccio blu che porta insieme i loghi del club e di Diego.

Il marchio D10S (quello da mesi portato avanti dall'ex manager di Diego Stefano Ceci) si alterna a quello di Armani, infatti, sulle spalle e le braccia della felpa. Sul fianco, l'immagine in oro di Maradona che ricorda la statua oggi presente allo stadio che porta il suo nome. La felpa sarà seguita nelle prossime settimane da nuovi capi della collezione: è pre-ordinabile già ora su Amazon ed in consegna prevista per aprile. Il costo è di 180 euro.