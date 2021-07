Napoli, ecco i colloqui di Spalletti: il neo azzurro si intrattiene con Zielinski

È arrivato lunedì ma non si è ancora mai visto in campo con i compagni Piotr Zielinski, il centrocampista polacco rientrato con il Napoli dopo le vacanze a seguito dell'Europeo giocato. Il centrocampista azzurro ha vissuto gli ultimi due giorni in palestra: prima i test fisici e atletici, poi allenamento personalizzato per poter ritrovare quanto prima la cosa migliore.

Per il 4-2-3-1 di Spalletti, Zielinski sarà perno fondamentale ancor più che in passato. Proprio per questo l'allenatore toscano, alla fine dell'allenamento pomeridiano di oggi, si è intrattenuto a lungo in panchina con il polacco che rientrerà insieme con i compagni nelle prossime ore e si misurerà con i nuovi diktat lanciati dal neo allenatore azzurro.