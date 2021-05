Napoli, le combinazioni Champions: solo la Juventus rischia il «biscotto»

180 minuti tutti da godere per Atalanta, Milan, Napoli e Juventus - in rigoroso ordine di attuale classifica -, tutte alle prese con una corsa Champions che renderà affascinante il campionato fino all’ultimo respiro. A sembrare “in vantaggio” in questo momento è sicuramente l’Atalanta: la squadra di Gasperini, anche affrontando il Milan all’ultima giornata, porta con sé una forma smagliante e una continuità di risultato che pochi sembrano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati