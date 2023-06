Napoli, comincia l'asta per Gabri Veiga: anche il Liverpool in fila

Anche i Liverpool di Klopp in corsa per il talento di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo del Celta Vigo è uno dei sogni di questo mercato estivo per il Napoli di De Laurentiis, che vorrebbe regalarsi una perla in mezzo al campo in vista della prossima stagione. In fila, però, sembrano esserci anche club inglesi: secondo i media britannici, il Liverpool è la prima squadra che sembra aver mostrato già interesse per il giovanissimo calciatore iberico, in attesa di capire quel che ne sarà della sua estate.

In queste settimane, infatti, Gabri Veiga sarà in campo con la Spagna Under 21 per gli Europei di categoria - gli iberici hanno esordito ieri con un rotondo 3-0 sulla Romania, Gabri Veiga subentrato nella ripresa - che accenderanno ancor di più i riflettori. Il Liverpool sa della clausola rescissoria nel contratto da 40 milioni di euro, ma la priorità dei Reds sembra essere Khéphren Thuram: se il colpo con il francese non dovesse andare a buon fine, allora si penserà a Veiga.