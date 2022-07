Napoli, il primo abbraccio a Carciato: comincia ufficialmente il ritiro azzurro

È cominciato puntualissimo il primo ritiro dell'estate 2022 per il Napoli. Gli azzurri sono entrati in campo a Carciato alle 10, applauditi dal pubblico presente, già numeroso. Prima di dirigersi in palestra per la iniziale parte fisica dell'allenamento, la squadra di Luciano Spalletti al completo ha salutato le Tribune di Carciato, applaudendo a sua volta i napoletani presenti.

Quella di stamattina è la prima delle abituali due sessioni di allenamento che accopagneranno gli azzurri lungo tutta questa avventura in Val di Sole. Presenti in campo anche Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, gli unici volti nuovi - per il momento - del prossimo anno. Grande attesa per i tifosi in vista della prossima settimana, annunciati gli arrivi di Koulibaly e De Laurentiis. Alle 12.00 il primo appuntamento di giornata con Il Mattino da Dimaro, con Claudia Mercurio collegata in diretta dal Trentino per l'analisi della prima giornata azzurra.