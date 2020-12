«Giurai dinanzi al mare, sono servo di questa terra. Partenope me l’ha donata e morirò per difenderla». Questa la bellissima frase condivisa dal Napoli attraverso i suoi canali social ufficiali per fare gli "auguri" alla città di Napoli nel giorno del suo compleanno. Secondo la tradizione, infatti, l'antica Neapolis sarebbe stata fondata il 21 dicembre del 475 avanti Cristo, nel giorno del solstizio d’inverno. 1495 anni di storia e di passione azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA