È un compleanno di certo particolare quello di, lo spagnolo del Napoli che piace alle big d'europa e che oggi ha festeggiato i. Tanti gli auguri dal mondo del calcio, ma perla festa è stata particolare: le candeline da spegnere e i palloncini non sono mancati, così come la torta e la compagna Lulu, che lo segue nella sua avventura napoletana.«Grazie per tutto, per aver reso questo giorno ancor più speciale e perché riesci sempre a sorprendermi in ogni occasione» la risposta di Fabián alla dedica della fidanzata sui social.