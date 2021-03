Napoli, i complimenti di De Laurentiis: «Bravo Gattuso e tutta la squadra»

Torna a farsi sentire Aurelio De Laurentiis, il patron azzurro ha pubblicato in piena notte un messaggio di complimenti alla sua squadra, ieri vittoriosa all'Olimpico di Roma proprio davanti ai suoi occhi: «Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre» ha scritto il patron che non twittava dallo scorso fine gennaio in favore dei calciatori e della guida tecnica.

Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 22, 2021

