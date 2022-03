Napoli, un lettone in difesa: arriva il classe 2004 Nosegbe

Il suo nome è Daniel Nosegbe Sushko, le origini sono lontane ma la nazionalità è lettone. Ed è il nuovo difensore aggiunto al pacchetto a disposizione di Nicolo Frustalupi per la Primavera del Napoli. Il calciatore classe 2004, prodotto del vivaio del Riga Academy, era già in città da diverse settimane e sarà aggregato alla rosa della Primavera nelle prossime settimane.

Difensore centrale o mediano quando serve, Nosegbe è dotato di un fisico già importante, con i suoi 190 centimetri. Nel 2020, proprio con la nazionale giovanile Under 17 della Lettonia, ha vinto la Baltic Cup risultando tra i migliori del torneo e tra i migliori profili della sua età in giro per l'Europa.