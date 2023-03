Napoli, la "juventina Cercola" si tinge di azzurro: «Dopo anni di umiliazioni, coloriamo la città»

Il Comune di Cercola, ai piedi del Vesuvio e a un passo da Napoli, è tra quelli a più alta concentrazione di tifosi juventini in Campania. L'Official Fan Club bianconero in città - riconosciuto anche dalla società piemontese - però per una volta non festeggerà: sarà anzi il vicino club "Cercola Partenopea" a fare festa per lo scudetto, come scritto dai tifosi azzurri in un comunicato. «Abbiamo atteso questo momento restando coi piedi per terra, senza cedere all'entusiasmo della classifica, dimostrando maturità e mentalità. Aspettiamo questo momento da 33 anni. Abbiamo sopportato umiliazioni, ora è il momento di agire: invitiamo tutti a colorare il paese esponendo bandiere, festoni, ogni cosa che può colorare di azzurro ogni via, ogni balcone, ogni angolo di Cercola» si legge dal comunicato.