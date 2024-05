Poco più di un anno fa, festeggiando lo scudetto dallo stadio Maradona, De Laurentiis disse che nella successiva stagione con Spalletti avrebbe puntato alla conquista della finale Champions. Il Napoli si è fermato agli ottavi, al pareggio e alla sconfitta contro il Barcellona all'inizio della gestione Calzona.

Resta la chance Conference, da giocarsi venerdì 17 in casa della Fiorentina. Altrimenti, gli ex campioni d'Italia resteranno fuori dalle competizioni europee a quattordici anni dalla prima qualificazione di una serie che ha inorgoglito De Laurentiis in queste stagioni. Lo ha detto spesso: il Napoli unico club italiano dal 2010 ad essersi sempre qualificato, Champions o Europa League che fosse.

La prima qualificazione - Europa League - risale al 2010. C'erano molti dubbi intorno a quella squadra, in particolare dopo la partenza di Quagliarella per la Juve e l'arrivo di Cavani dal Palermo. Li avrebbe fugati quella che venne soprannominata la Banda Mazzarri, il tecnico he riportò nella successiva primavera il Napoli in Champions a ventun anni dall'uiltima apparizione (novembre 1990, stadio di Mosca: la squadra di Maradona eliminata ai rigori e fine del più bel ciclo della storia calcistica azzurra).

Con Walter e Sarri sarebbero stati raggiunti gli ottavi nel 2012 e 2017, doppia eliminazione da parte delle squadre che avrebbero vinto la Champions, il Chelsea e il Real Madrid. Spalletti è riuscito a spingersi fino ai quarti contro il Milan nella scorsa stagione ma per una serie di circostanze - prestazioni sotto tono, infortuni, errori arbitrali - il viaggio della squadra che aveva stupito l'Europa intera con il suo gioco finì qui.

Alle semifinali, però di Europa League, riuscì ad arrivare Benitez nel 2015, eliminato dagli ucraini del Dnipro: anche in questo caso pesarono gli arbitraggi, come sottolineò De Laurentiis con decisi attacchi al presidente Uefa Platini.

Quattordici anni di fila in Europa. De Laurentiis non vorrebbe togliere dal petto, oltre che lo scudetto, anche questa medaglia.