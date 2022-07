Spalletti, la Champions e Koulibaly: «Offerta da 6 milioni a Kalidou»

Torna il ritiro a Dimaro e tornano anche le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che si è presentato in conferenza stampa dopo il primo giorno di lavoro in Val di Sole. «Il Napoli può continuare a giocare una stagione importante come lo scorso anno» ha esordito il toscano, per il secondo anno in Trentino con gli azzurri «La nostra asticella è sempre alta, ci alleniamo sempre al massimo fisicamente e mentalmente. La classifica dello scorso anno è il passato, si riparte tutti da zero e ci sono squadre che si stanno rinforzando. Non è scontato riconfermarsi in Champions League, bisognerà capire anche cosa accadrà sul mercato. Ma i nostri obiettivi restano importanti».

«Meret ha fatto errori come altri portieri, per me è affidabilissimo, un portiere nel giro della nazionale. Io non ho mai detto che non è bravo con i piedi, si sta allenando per eliminare i punti in cui deve migliorare. Ma noi abbiamo bisogno di due portieri di livello per giocare ad alti livelli» ha continuato Spalletti, interrogato dalla stampa. «La Champions è come un’onda per un surfista, si gioca ad alti livelli e bisogna mostrare tutte le proprie qualità. L’anno scorso ci abbiamo lavorato molto. Il pensiero di poterla giocare in una città come Napoli mi fa svegliare sempre con il sorriso la mattina. Occasione scudetto? Forse dimentichiamo da dove siamo partiti. Abbiamo giocato una grande stagione, abbiamo perso qualche partita ma ne abbiamo anche vinte tante. Si riparte ora tutti insieme per valutare la nostra qualità, ma tutti hanno fatto un grande campionato lo scorso anno. Ci spiace non essercela giocata fino all’ultima partita. Koulibaly? Noi gli abbiamo preparato già la fascia da capitano extralarge, quella di Insigne non gli andava bene. Ogni tanto parlo con i miei calciatori, quindi anche con lui sto parlando. Aspetto Zielinski, spero che possa far vedere nuovamente le sue qualità. Se posso lo tirerò qualche metro più indietro in campo, ha bisogno di più spazio».

Accanto al toscano, in conferenza, anche il ds azzurro Cristiano Giuntoli, arrivato nelle scorse ore in Trentino per seguire più da vicino la squadra ma protagonista comunque del mercato sempre vivo degli azzurri. «Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club, ma lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto, parliamo tutti i giorni con lui. De Laurentiis gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni netti per i prossimi cinque anni che significano 60 milioni lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo» ha detto il dirigente azzurro «Con Fabian c’è un rapporto straordinario, è innamorato di Napoli. Ne stiamo parlando con la sua agenzia, ma vogliamo tenerlo: non sono arrivate offerte e non ne abbiamo fatta noi una. Si sta guardando intorno per poi decidere cosa fare: cederlo alla migliore offerta o rilanciare con una nostra offerta. Mertens? Non lo gestisco io personalmente, è una questione che Dries sta gestendo con De Laurentiis. Il presidente gli ha fatto un’offerta importante di circa 2,5 milioni annui che però non è stata accettata». E su Dybala non ci sono dubbi: «Con lui non abbiamo mai parlato, lo riteniamo fuori portata e sta parlando con altri club. Meret invece resterà con noi volentieri, abbiamo trovato già l’accordo con la sua agenzia e lo stiamo formalizzando. Su Osimhen abbiamo grandi aspettative, non ci aspettiamo offerte, ci sono solo tante voci, ma anche tanti interessamenti telefonici. Volevamo tenere Ospina, gli abbiamo fatto una corte spietata, ma ha scelto una strada meno tecnica e più economica. Nessuna trattativa concreta per Deulofeu: facciamo tante telefonate, ma non c’è nulla di più. E se Se Politano non è contento di restare con noi vediamo che offerte ci possono essere, ma per il momento non ci sono offerte concrete».